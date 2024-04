Paolo Cannavaro: “Juve? Si deve pensare a fare punti. Troppe critiche”

Paolo Cannavaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a tmw: "Pavard? Non lo scopriamo adesso, quando l'Inter l'ha preso sapeva di trovare un giocatore super affidabile. Acerbi si è confermato ad alti livelli? Ho avuto la fortuna di giocarci, da quando inizia la stagione a quando finisce non molla un centimetro, è sempre concentrato e sul pezzo. Poi, i meriti della difesa ci sono sicuramente, ma l'Inter è perfetta in tutta la fase di non possesso palla. Juve? Viviamo in un paese dove la parole d'ordine è criticare. Si critica troppo spesso, la Juventus ieri ha blindato il posto Champions che è fondamentale per la rinascita di tutto l'ambiente bianconero. C'è da migliorare, ovvio, ma ora si deve pensare a fare punti".