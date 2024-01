Paolino: “Diversi cambi per la Juventus contro la Salernitana”

Antonio Paolino , giornalista, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole: "Perin tra i pali certifica un cambio in porta. In difesa troveremo Rugani , che ha giocato relativamente tanto e che, poi, è scomparso nel momento in cui è tornato Danilo.

Il ritorno della vecchia guardia ha riportato un po' di ruggine, perchè qualche goal in più la Juve lo ha preso, ma non possiamo essere così pignoli a dire il vero. A centrocampo, ci potrebbe essere spazio per Locatelli, visto che sarà squalificato per la sfida di campionato contro la Salernitana. Pertanto non ci sarebbe spazio per Nicolussi Caviglia In attacco giocherà Chiesa, che ritorna in Coppa Italia dal 1'.