Paolillo: “Inter favorita? Eppure la Juve ha speso di più in questi anni…”

Intervistato per L'interista.it, Ernesto Paolillo ha parlato di quelle che sarebbero considerate sin dall'inizio le proiezioni scudetto. Per l'ex amministratore delegato dell'Inter, doveva essere la Juventus la squadra maggiormente considerata per la vittoria finale del titolo. Ecco le sue parole: "Penso che in questi giorni abbiamo visto i numeri che qualcuno ha mostrato, che fanno vedere chiaramente i conti e le spese fatte dalle due compagini. Il fatto è che invece l'Inter ha costruito questa squadra sui parametri zero, senza esborsi per il cartellino di diversi giocatori chiave. Ha scommesso, in alcuni casi".