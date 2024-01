Panucci: “In fase di non possesso la Juve è tra le migliori”

Christian Panucci, ex difensore di Milan e Roma, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della fase di non possesso.

Nella ripresa, tranne Dybala, la Roma è apparsa spenta, anche grazie ad una Juve che in fase di non possesso è una delle squadre più forti della Serie A. Segnare ai bianconeri è impresa ostica, per questo sono convinto che resteranno a ridosso del vertice fino alla fine della stagione.

Per me è comunque una grande sorpresa, un campionato del genere me lo sarei aspettato dal Napoli, non certo dalla squadra di Allegri".