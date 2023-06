Paniz: “Non rinuncerei né a Vlahovic né a Chiesa, spero possano restare”

Sul mercato della Juve: “La Juventus utilizzerà, come sempre, una filosofia molto chiara: tutti sono cedibili a patto della giusta offerta. Questa regola vale sempre e varrà anche in questo mercato per i bianconeri. Io non rinuncerei né a Vlahovic né a Chiesa. Sono due giocatori giovani e forti. Non ce li siamo potuti godere per gli infortuni. Quest’anno Chiesa era reduce dal brutto stop. Vlahovic, invece, ha avuto la pubalgia, come in questo momento in Nazionale. Spero che entrambi possano restare alla Juventus”.