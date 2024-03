Paniz: “La filosofia di mercato della Juventus è già delineata”

Intervistato a TMW Radio, Maurizio Paniz ha parlato dei piani di mercato della Juventus per questa estate. Ecco le sue parole: "La Juventus ha una filosofia ben delineata: sono tutti vendibili. La bravura dei dirigenti consiste nel vendere un calciatore quando è al massimo e non può dare di più. La rosa è importante ma bisogna intervenire per fare delle migliorie".

Inoltre, sugli impegni della prossima annata ha aggiunto: "Quella al Mondiale per club è una qualificazione molto importante sia per i soldi che arrivano già ora sia per le possibili sponsorizzazioni che deriveranno da questa competizione. Tutto questo aiuterà le casse della Juventus. Sarebbe stata un'ingiustizia non vedere i bianconeri in questa competizione importante. Io non sottovaluterei la proposta Superlega. Si sta aprendo un mercato molto più ampio di quello iniziale. E credo che si possano aprire dei discorsi interessanti e prospettive che attualmente non sono immaginabili".