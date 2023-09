Pandev: “Scudetto? Occhio alla Juventus, senza coppe è pericolosa”

Goran Pandev , ex calciatore, ha detto la sua a Repubblica, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Dico Inter perché oltre a un undici super ha una gran panchina. Ma sono tutte lì: il Milan si è rafforzato, la Juve senza coppe è pericolosa e il Napoli è campione in carica.

Come sta la Macedonia? Contro le grandi squadre la nostra nazionale spesso gioca libera di testa. Sappiamo di non avere nulla da perdere. E poi occhio al campo, è disastroso. Per l’Italia può essere un limite, gioca palla a terra e tecnicamente è forte. Abbiamo ottimi giocatori. Elmas lo conoscete. Miovski è un attaccante giovane. Mi aspetto tanto da Trajkovski, anche se è svincolato e non ha fatto la preparazione.