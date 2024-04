Panchina Juve, Allegri a rischio addio: Motta e Conte le alternative

Mancano ormai poche partite al termine della stagione e la dirigenza della Juve sta già cominciando a pensare al futuro della squadra. Per i bianconeri è stata un'annata complicata, con Massimiliano Allegri che è riuscito a convincere solo a tratti. L'allenatore italiano fino a gennaio è riuscito a tirare fuori il meglio dalla squadra, ma poi dopo la sconfitta con l'Inter la Vecchia Signora è caduta in una crisi senza fondo. Ora il suo futuro è in bilico e a giugno potrebbe davvero essere addio. Max vuole certezze e non è detto che il club voglia puntare ancora su di lui. Le alternative restano Thiago Motta e Conte, ma sono entrambe strade difficili da percorrere. Il Bologna, infatti, sta facendo di tutto per convincere l'italia-brasiliano mentre il ritorno di Antonio è possibile, ma sulle sue tracce ci sono anche altre squadre, tra cui il Napoli.