Palumbo: “La Coppa Italia per noi ha un grande valore”

Martin Palumbo , calciatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri . Ecco le sue parole: "La Coppa Italia per noi ha grande valore. Nelle prime due partite della competizione hanno trovato più spazio alcuni giocatori che avevano giocato meno in questo inizio di stagione e il risultato è stato ottimo.

La voglia di mettersi in mostra e la giusta determinazione hanno fatto la differenza contro Pro Vercelli e Torres e adesso ci attende una nuova prova. Contro la Lucchese sarà una gara difficile, ma noi vogliamo provare ad andare il più avanti possibile nella competizione. Ci piacerebbe provare a ripetere il percorso dello scorso anno, arrivando in finale e magari vincendola questa volta.

Il risultato che abbiamo ottenuto contro l'Arezzo è stato molto importante per noi, soprattutto per il morale del gruppo. I tre punti ci servivano perchè era da un po' di partite che non riuscivamo a trovare la vittoria in campionato".