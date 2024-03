Palombo: “La Juventus ha sbagliato a non tenere Pirlo”

Angelo Palombo, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TVPlay: "La Sampdoria? Il lavoro che sta facendo Andrea Pirlo mi è sempre piaciuto anche quando le cose non andavano bene. Adesso anche lui si è adattato alla categoria probabilmente. La Juve ha sbagliato a non tenerlo? Penso proprio di sì, ha vinto due trofei. Poi molti pensano che lui non abbia personalità, ma non è vero. Ha una personalità che basterebbe per 100 persone, inoltre anche ironico anche se non sembra. A me lui piace molto come allenatore. De Zerbi? Sì mi piace molto, mi piacciono molto gli allenatori con quella filosofia di calcio".