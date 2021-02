Pallone d’Oro virtuale: CR7 solo quinto

TORINO – La Juventus sta continuando il suo cammino, che la vede qualificata per la finale della Coppa Italia, in virtù del passaggio del turno contro l’Inter grazie alla semifinale di andata vinta per 1-2 a San Siro seguita dallo 0-0 di quella di ritorno, e agli ottavi di Champions League, con la Supercoppa Italiana già in bacheca e in lotta per la vittoria finale del campionato. I bianconeri stanno trovando ogni partita di più la loro identità, con il tecnico Andrea Pirlo che non sta disdegnando cambi di approccio e di mentalità con il variare delle partite e degli avversari che trova di fronte.

Uno dei punti fermi di questa cavalcata bianconera è Cristiano Ronaldo, autore della doppietta che nella semifinale di andata di Coppa Italia ha steso l’Inter a San Siro. CR7 dopo aver segnato anche in finale di Supercoppa punta a rimanere in testa alla classifica dei cannonieri della Serie A, che lo vede in testa con sedici reti, seguito da Immobile, Lukaku e Ibrahimovic a quota quattordici, ed ad aprire la fase finale della Champions League a suon di gol, per trascinare la Juventus il più lontano possibile.

Nell’anno della pandemia dove il Pallone d’Oro non verrà assegnato a causa dei noti problemi che affliggono il mondo, con la decisione che ha privato Robert Lewandowski della probabile vittoria, la rivista FourFourTwo ha deciso di assegnarne uno virtuale e nella classifica, stilata domandando a 128 giornalisti provenienti da 102 paesi diversi, è finito ovviamente anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha però ottenuto il premio, andato proprio al tedesco Robert Lewandowski. Al secondo posto dietro di lui il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne, con Sadio Manè ad occupare il gradino più alto del podio. Il quarto posto è occupato da Lionel Messi, che precede il calciatore portoghese della Juventus al quinto posto.