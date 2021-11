Pallone d’Oro, CR7 contro Pascal Ferré: “Comportamento inaccettabile”

Dopo la consegna del Pallone d'Oro (vinto da Messi), Cristiano Ronaldo si è scagliato contro Pascal Ferrè, caporedattore di France Football

Ieri il giornale francese France Football ha assegnato il Pallone d'Oro a Lionel Messi , il settimo della sua carriera. Una premiazione che ha fatto storcere il naso a molti, tra cui l'ex Juve Cristiano Ronaldo . Ecco il commento di CR7 sul suo profilo Instagram: "Il risultato di oggi spiega il perché delle dichiarazioni di Pascal Ferré la scorsa settimana, quando ha affermato che gli avevo confidato che la mia unica ambizione era finire la mia carriera con più Palloni d'Oro di Lionel Messi. Pascal Ferré (caporedattore di France Football ndr.) ha mentito. Ha usato il mio nome per promuovere se stesso e per promuovere il giornale per cui lavora . È inaccettabile che il responsabile dell'assegnazione di un premio così prestigioso possa mentire in questo modo, in assoluta mancanza di rispetto per chi ha sempre rispettato France Football e il Pallone d'Oro. E ha mentito ancora oggi giustificando la mia assenza dal Gala con una presunta quarantena che non ha ragione di esistere.

Voglio sempre fare i complimenti a chi vince, all'interno della sportività e del fair play che hanno guidato la mia carriera sin dall'inizio, e lo faccio perché non sono mai contro nessuno. Vinco sempre per me e per i club che rappresento, vinco per me e per chi mi vuole bene. Non vinco contro nessuno. La più grande ambizione della mia carriera è vincere titoli nazionali e internazionali per i club che rappresento e per la nazionale del mio paese. La più grande ambizione della mia carriera è quella di essere un buon esempio per tutti coloro che sono o vogliono essere calciatori professionisti. Voglio lasciare il mio nome scritto a lettere d'oro nella storia del calcio mondiale.