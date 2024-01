Palladino: “Kean? Dovete chiedere a Galliani, siamo in sintonia”

Raffaele Palladino , allenatore del Monza , ha detto la sua sul possibile arrivo di Kean , calciatore della Juve . Ecco le sue parole: "A questo Monza serve fare una grande prestazione domani. Il mercato lo lascio a Galliani, ci siamo sentiti stamattina e ci rivedremo stasera, gli ho detto che sono concentrato sulla partita e lui si occupa di mercato. Siamo in sintonia su questo.

Pessina? Matteo più viene criticato e più si carica. A me fa piacere quando viene punzecchiato, soprattutto da voi. Per quanto mi riguarda ha sempre giocato e ha sempre fatto bene, è un ragazzo straordinario che dà tutto per la maglia. È un grande capitano e un grande ragazzo, io sono felice di allenarlo.