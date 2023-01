Palladino: “Rammarico per la sconfitta con la Juventus in Coppa Italia”

Raffaele Palladino , allenatore del Monza , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza, parlando anche della Juventus , dopo la ga. Ecco le sue parole: "Nello spogliatoio dell'Alianz Stadium i giocatori hanno dimostrato rammarico, più che soddisfazione per essersela giocata con la Juve: questo è bello, perché c'è l'atteggiamento giusto. Per lo stesso motivo, dell'ora abbondante giocata bene contro la Cremonese, mi prendo il finale: dalle cose negative si prendono cose positive e ho trovato una squadra che ha capacità di soffrire.

Dobbiamo essere bravi a non farci distrarre dai complimenti, continuiamo a focalizzarci sull'obiettivo salvezza. Restiamo con i piedi per terra, già domani con il Sassuolo troveremo tante insidie: ritroveremo Stefano Sensi e Nicolò Rovella, Dany Mota Carvalho lo valuteremo nella rifinitura ma dovrebbe esserci. Sarà assente solo Giulio Donati.

Parliamo di un giocatore di grande qualità, sarà un grande per il futuro della Nazionale. Ma sarebbe riduttivo togliere un solo giocatore al Sassuolo, è un piacere misurarsi con le grandi individualità che hanno. Dobbiamo pensare a noi e non guardiamo in casa degli altri, come Monza posso dire che dobbiamo prendere esempio da una realtà come quella neroverde. Dionisi è un grande allenatore. Domani mi piacerebbe vedere uno stadio bello pieno. Hanno tantissimi giocatori bravi, individualità di livello molto importante.