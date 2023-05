Palladino: “Offerte dalla Juventus? Non ho sentito nessuno”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha detto la sua in conferenza stampa, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Se ho ricevuto offerte dalla Juve? Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte di nessun club. Queste cose le gestisce il mio agente, ma sinceramente non ho ricevuto niente e non voglio sentire niente che sia extra Monza. Sono concentratissimo su queste 5 partite, vogliamo finire bene. Non sono parole retoriche, è tutto sincero. Non voglio distrazioni, voglio fare bene questo finale di stagione. Stiamo facendo qualcosa di magico, entrare nelle prime 10 sarebbe qualcosa di unico.