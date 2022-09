Palladino esulta: “Giornata meravigliosa, un sogno. Juve in difficoltà”

Raffaele Palladino , neo allenatore del Monza , ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN, parlando del match contro la Juventus . Ecco le sue parole: "Scusate il tono della voce, è stato tutto bellissimo. Una giornata meravigliosa, un sogno. Nello spogliatoio c’è stata una festa, sono tutto bagnato. Non me l’aspettavo. Sapevo che i ragazzi avrebbero giocato con cuore, avevano voglia di rivalsa. Oltre all’aspetto tecnico c’è anche quello umano, si sono dimostrati grandi uomini ed è solo merito loro. Io ho solo lavorato cinque giorni, loro sono stati pazzeschi".

Sulla Juventus : "La Juve era in difficoltà, soprattutto perché siamo stati bravi a chiudere spazi e limitarli. Abbiamo fatto una partita intensa, senza concedere tanto palleggio. Al di là dei discorsi tattici e tecnici, questa partita i ragazzi l’hanno vinta in settimana mettendo grande intensità negli allenamenti e ascoltandomi".

Sul Monza: "I ragazzi sono stati disponibili, fantastici. Oggi chiunque facevo entrare dava il cuore in campo e questa è una cosa meravigliosa. Nonostante l’esordio io ero tranquillo, sapevo che avrebbero fatto una buona partita. Chi è entrato ha fatto la differenza. Io ho fatto davvero poco di mio: i sistemi di gioco per me sono dei numeri, loro hanno vinto la partita mettendo in campo tutto quello che avevano. Io avevo chiesto una sola cosa, coraggio. Ora gli ho dato un giorno libero in più e avevo promesso che se avessero fatto risultato avrei pagato la cena a tutti".