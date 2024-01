Pagliuca: “Scudetto? E’ una sfida 50-50 tra Inter e Juventus”

Gianluca Pagliuca , ex portiere dell'Inter, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport sulla lotta Scudetto tra i nerazurri e la Juve . Ecco le sue parole: "Questo turno di campionato e il prossimo saranno importanti, ma non determinanti: Juve e Inter in ogni caso duelleranno fino a maggio.

È una sfida 50 e 50 perché l’Inter magari ha una rosa più larga e di qualità, però è in corsa anche per la Champions e le energie nervose che spendi per affrontare l’Atletico Madrid non sono le stesse di una semifinale di Coppa Italia.