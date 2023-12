Pagliuca: “Oltre all’Inter, anche la Juventus fa un campionato a parte”

Gianluca Pagliuca ha parlato di Inter e Juventus in Serie A: per l'ex portiere, le due squadre continueranno il loro campionato a parte

Intervistato per Il Resto del Carlino, Gianluca Pagliuca ha parlato del cammino di Inter e Juventus in Serie A. Secondo l'ex portiere, non solo l'Inter, ma anche la Juventus sarebbe destinata a proseguire nella seconda parte di stagione a un campionato a distanza di sicurezza dalle altre rivali. Ecco le sue parole: