Pagliari: “Alcune riserve dell’Inter sarebbero titolari alla Juventus”

Intervistato per Tmw, Silvio Pagliari, in occasione di una domanda su Teun Koopmeiners, ha parlato del gap della Juventus con Inter e Milan. Ecco le sue parole: "Lo conosco bene dai tempi in cui giocava in Olanda. È un giocatore importante ma non può far svoltare la Juventus. I bianconeri per fare il salto hanno bisogno di un colpo per reparto. La Juve deve prendere giocatori da Juve. La Juve in questo momento ha la classifica che merita, a livelli di rosa è dietro a Inter e Milan. Anche il Napoli dell'anno scorso è superiore a questa Juve. All'Inter ci sono delle riserve che giocherebbero titolari alla Juventus".