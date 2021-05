Pagelle Atalanta-Juventus: Kulusevski immarcabile, Ronaldo in ombra

I voti degli undici bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus batte per 2-1 l'Atalanta e conquista la Coppa Italia. Questi i voti dei calciatori juventini:

BUFFON 6.5: probabilmente la sua ultima partita con la Juve. Regala la solita sicurezza, mettendoci una pezza quando chiamato in causa. Nulla può sulla pezza di Malinovskyi.

CUADRADO 6: più falloso e meno offensivo del solito, costretto ad un lavoro difensivo doppio per mettere la museruola a Gosens. Se la cava.

DE LIGT 6.5: inizia in salita la gara contro l'intaprendente Zapata, poi gli prende le misure e comanda la difesa come sa fare. Decisivo quando salva su Romero a botta sicura.

CHIELLINI 6: più impreciso del compagno, ma la sua esperienza è fondamentale a reggere in piedi la difesa nei momenti difficili.

DANILO 6: lo si nota poco in fase offensiva, ma non va mai in difficoltà quando viene puntato. Dalla sua parte gli avversari non fanno male.

McKENNIE 6.5: fondamentale la sua presenza tra le linee, i suoi movimenti aprono la difesa atalantina ma è troppo impreciso nei passaggi. Ha però il merito di correre per due.

RABIOT 5.5: poca grinta e troppi passaggi sbagliati.

BENTANCUR 6.5: impreciso in alcune scelte, molto meglio quando si tratta di pressare il portatore di palla avversario. Solido nella ripresa.

CHIESA 6.5: non lo si vede per praticamente un'ora, messo in una posizione non sua in cui viene ingabbiato dai difensori avversari. Si sveglia prendendo il palo. Poi, al momento di uscire, segna il gol decisivo. (DAL 74' DYBALA s.v.).

KULUSEVSKI 7.5: partitone da parte dell'ex di turno. Il gol è un autentico gioiello che spezza l'entusiasmo dell'Atalanta che, fino a quel momento, stava giocando meglio. Tarantolato, serve l'assist per il gol di Chiesa a sugellare una grande prestazione. (DALL'82' BONUCCI s.v.).

RONALDO 5.5: mai veramente in partita, non ha sui piedi un'occasione buona per fare male agli avversari. Tenuto bene a bada dall'Atalanta.

PIRLO 6.5: Juve costretta a una partita difensiva e di contropiede che riesce alla perfezione. Primi momenti di difficoltà, poi con il passare dei minuti la squadra cresce e porta a casa il secondo trofeo stagionale.