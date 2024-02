Paganini: “La trattativa per il rinnovo di Allegri alla Juve si è raffreddata”

Paolo Paganini si è espresso sulla questione allenatore in casa Juventus: il rinnovo di Massimiliano Allegri sarebbe al momento in standby

Dagli studi di Rai Sport, Paolo Paganini ha parlato della situazione legata al futuro della panchina della Juventus. Per il giornalista, il rinnovo di Massimiliano Allegri in bianconero sarebbe diventata una questione più fredda per il club. La società starebbe infatti riflettendo se proseguire il rapporto lavorativo con l'attuale tecnico o cercare un alternativa. Ecco le sue parole in merito: