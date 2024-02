Paganini: “La permanenza di Allegri alla Juve può allontanare Chiesa”

Nel corso della trasmissione 90° minuto, Paolo Paganini ha parlato dei possibili piani futuri in casa Juventus , a partire dalla scelta dell'allenatore. Per il giornalista, un eventuale conferma di Massimiliano Allegri alla guida tecnica potrebbe avere delle conseguenze per alcuni giocatori della rosa. Uno di questi sarebbe Federico Chiesa . Di lui, Paganini si è espresso così:

"Credo sia un discorso di prospettiva. Chiesa è fondamentale per l'Italia e per la Juventus, ma mi sembra che questo messaggio sia un messaggio anche legato al mercato: non vorrei che rimanendo Allegri, come pare - si sta discutendo il rinnovo - Chiesa diventi sacrificabile sul mercato, visto che ha tante richieste".