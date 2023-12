Paganini: “Il destino di Soulè e Yildiz alla Juventus è cambiato”

Dagli studi della Rai, Paolo Paganini ha parlato di Matias Soulè e Kenan Yildiz, due astri nascenti sotto contratto con la Juventus. Il primo, in prestito al Frosinone e ieri avversario in campo dei bianconeri. Il secondo, in gol alla prima titolarità in squadra, avrebbero un filo conduttore nei progetti del club. Ecco le parole del giornalista: "Yildiz e Soulè rientravano in una logica di sacrificio della Juventus per poter andare su un forte centrocampista, vedi Koopmeiners".