Il padre di McKennie polemico sui social: “Auguri al LUFC!” E poi…

Poco dopo la fine del match il padre del giocatore è apparso su Twitter così: "Auguri al LUFC. Per coloro che hanno sostenuto Weston in un ambiente ostile avete il mio rispetto! Per coloro che non hanno ricordato che è uno sport di squadra, vivete per combattere un altro giorno".Ma c'ho che ha più fatto parlare è stato il video allegato al post che ricorda l'uccisione del gorilla Harambe, di cui ieri era il settimo anniversario. Errore o no, in molti hanno criticato l'accaduto chiedendo rispetto per quanto accadde nello zoo di Cincinnati nel 2016.