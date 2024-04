Padovano su Yildiz: “Vorrei vederlo giocare di più. Sul rinnovo…”

Michele Padovano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Mi aspetto una Juventus che possa confermare quelle che sono le posizioni richieste dalla società e valorizzare ancora di più il talento proveniente dalla Next Gen. Queste due cose sono state fatte, per cui da qui alla fine dell'anno dovrà continuare a proseguire su questa strada. Il mio augurio è che Yildiz possa trovare di più il campo, è un giocatore che reputo molto molto forte. Il rinnovo? E' un chiaro segnale di come si blinda un giocatore, la Juventus dimostra così di puntarci abbastanza. Il prossimo anno, da come ho sentito, si presterà molta attenzione al bilancio, dunque la mia idea è che ci saranno 3/4 giocatori importanti e molti giocatori giovani. Yildiz è un giocatore importante, di grande prospettiva, in piena crescita e il rinnovo fino al 2028 significa che credono moltissimo in lui".