Padovano: “Critiche a Vlahovic ingiuste, indossa una maglia pesante”

Michele Padovano, ex calciatore, ha detto la sua su Juventus-Napoli, parlando anche del momento negativo di Dusan Vlahovic.

Michele Padovano, ex calciatore di Napolie Juventus, ha detto la sua a "1 Football Club", parlando anche di Vlahovic. Ecco le sue parole: "Vlahovic? Ritengo che le critiche siano ingiuste. È un ragazzo di soli 23 anni che indossa una maglia pesante come quella bianconera. È un giocatore fortissimo, il quale è alle prese con un infortunio problematico come la pubalgia. Un attaccante dalle grandi prospettive come Dusan è un patrimonio da tutelare, che richiede, per caratteristiche, un gioco propositivo per esprimersi al meglio. In tal senso, la squadra dovrebbe cercare di aiutare il proprio nove.

Inchiesta Juve? Lo dimostra l’altalenanza di risultati e prestazioni della Juventus. Determinate situazioni non possono non avere un’influenza negativa, pur considerato che una squadra come quella bianconera non può permettersi di perdere punti importanti contro squadre come il Sassuolo. Con l’annullamento della penalizzazione quella di domenica sarà una gara che assume un significato diverso, non vedo l’ora di assistere al match. Tuttavia, la problematica delle plusvalenze è ben lontana dall’essere risolta. Bisognerà aspettare che si pronuncino tutti i gradi di giudizio. Credo che questa estate sarà davvero molto calda…

Vittoria dell'Europa League per la Juve? Tornare a determinati livelli, per la Juventus e non solo, è moto difficile. Si è chiamati a competere contro club stranieri che godono di budget di gran lunga superiori. Questa stagione sta dimostrando il contrario, con una Juventus che ha una grande opportunità. Sono sicuro che la società lavorerà per costruire un club sempre più forte, in grado di offrire soddisfazioni importanti al proprio pubblico, soprattutto in quel palcoscenico europeo che non regala soddisfazioni ormai da troppo tempo. Mi auguro che i bianconeri possano tornare a quei fasti in cui era la Vecchia Signora a dettare legge, in Italia ed in Europa".