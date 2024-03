Padovano: “La Juventus poteva fare di più. Ora è incerottata”

Intervistato a Radio Marte, Michele Padovano ha parlato in occasione del prossimo match di Serie A tra Napoli e Juventus. Ecco le sue parole: "Napoli-Juventus è una sfida tra due squadre incerottate. La Juventus, nonostante il secondo posto, per me poteva fare di più perché ha ottimi calciatori. Significa che non è ancora pronta per vincere lo scudetto e per competere in Europa".