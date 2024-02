Padovano: “La Juventus era la favorita iniziale alla vittoria dello scudetto”

Intervistato a Tmw Radio, Michele Padovano ha parlato della stagione corrente della Juventus. Ecco le sue parole: "Per me era la favorita e poteva vincere il campionato. Con l'Inter hanno preso una scoppola e hanno dimostrato di non poter ancora vincere il titolo. Quest'anno avrebbe però potuto fare di più. Va bene essere secondi, ma quando arrivi così alla Juve non è contento nessuno. Ho grande rispetto della proprietà e in Giuntoli, che è la persona giusta per rifondare un ambiente che va rifondato, visto cosa è successo. Sono convinto che saprà toccare le corde giuste. Credo che avendo la consapevolezza che è una squadra forte questa, vanno messi tutti nelle condizioni di giocare in maniera diversa. Hanno vinto ma non convincevano quest'anno in molte occasioni".