Padovano: “La Juventus è in ripresa, ma ancora sofferente”

Michele Padovano , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "E' una sfida importante, se il Napoli la dovesse perdere è chiaro che il discorso per il campionato si riaprirebbe. Il destino è nelle loro mani, ma fin qui il cammino è stato netto ad eccezione della sconfitta con l'Inter. E' molto difficile far punti contro di loro, ma sono curioso di vedere come approccerà la Juventus che è in ripresa. Mi auguro una partita spettacolare, entrambe cercheranno di vincerla.

La Juve è sicuramente in leggera ripresa, ma la sofferenza di Cremona non è facile da dimenticare. Ci vorrà una squadra concentrata sotto tutti i punti di vista, il Napoli è capace di giocare a calcio e possiede delle ottime individualità. Per me vorranno dimostrare di essere i primi della classe, per di più c'è da espugnare una difesa che non prende gol da otto partite di fila. Gli azzurri saranno avvelenati.