Padovano: “Vorrei fare il direttore sportivo. Quel ricordo con Zidane…”

Michele Padovano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Radio Serie A: "Ho l’attestato da direttore sportivo, mi piacerebbe restituire quello che ho ricevuto al mondo del calcio. Ho fatto una carriera eccezionale, sono convinto che sia attraverso la mia esperienza nel mondo del calcio, sia per la mia vicenda, posso essere d’aiuto a ragazzi giovani. L’importante è che mi arrivi la proposta da parte di un club solido che abbia progetti a lunga scadenza. Vedremo cosa succederà, sul tavolo ci sono un paio di cose che sto valutando. Il ricordo più bello con la Juve? Partita contro il Vicenza, calcio di punizione. I primi mesi Zidane era un ragazzo meraviglioso, molto timido, dovevamo cavargli le parole con le tenaglie. In quell’occasione lui mi guardò e disse: “Calciala te”. Io lo guardai come per dire: “Questo è pazzo”, perché in allenamento i suoi calci di punizione erano quasi tutti gol".