Padovano: “La Juventus ancora non è pronta per certi livelli”

Michele Padovano , ex calciatore della Juve , ha detto la sua sui bianconeri a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "La Juventus ha dimostrato di non esser pronta per vincere e per misurarsi a certi livelli. Mi sarei aspettato una squadra più propositiva, che prendesse in mano il gioco e che creasse, invece ha subito la manovra nerazzurra e se fosse finita 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire.

Non parlerei di singoli, a me piace sempre parlare della squadra in generale: vincono tutti, perdono tutti. La Juve non ha espresso un gioco, non ha creato nulla, lo stesso Yildiz è giovane - e la stessa età lo porta ad avere attenuanti - ma non ha inciso per nulla. Ciò che è saltato agli occhi è che la Juventus abbia giocato come una provinciale".