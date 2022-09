Padovano: “La Juve non arriva benissimo al match di stasera. Nel ’97…”

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della gara di questa sera contro il PSG. Ecco le sue parole: "Di certo la Juve non arriva benissimo al match di stasera, ma resto ugualmente fiducioso. In queste prime partite non è ancora riuscita a dimostrare di essere una squadra importante, la speranza è che possa riuscirci quanto prima. E i giocatori sono ben consapevoli del tipo di sfida che affronteranno in Champions. Saranno carichi a mille per affrontare al meglio questo squadrone. Sono sempre del parere che la Juventus nei momenti importanti si è sempre fatta vedere. Sicuramente non è nella miglior condizione per affrontare il Psg, ma dall'altra parte una buona prestazione significherebbe acquisire quella fiducia mancante e provare così a raddrizzare la stagione che non è partita benissimo".