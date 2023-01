Padovan: “Ritroviamo la Juve senza Vlahovic, Pogba, Di Maria e Chiesa”

Dopo quasi due mesi, a causa della sosta per il Mondiale, la Juventus torna in campo per una gara ufficiale. Alla ripresa della Serie A i bianconeri affronteranno la Cremonese allo Zini, per confermarsi al terzo posto e tenere il passo del Milan secondo , che oggi ha vinto a Salerno , in attesa del big match tra Inter e Napoli .

Nonostante la lunga pausa, la Juventus non ha ritrovato i giocatori infortunati. Su questo argomento si è espresso Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport 24. Le sue parole: "La squadra in questo momento non sta bene. È vero che viene da sei vittorie di fila, ma in mezzo ci sono stati 52 giorni che sono serviti a poco o a nulla per recuperare gli infortunati. Ritroviamo la Juventus che avevamo lasciato senza Vlahovic, senza Di Maria che ne ha sempre una, senza Chiesa, anche se andrà in panchina. E senza Pogba, che si pensava che in questa pausa sarebbe guarito.