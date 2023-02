Padovan: “Chiesa, Di Maria e Vlahovic? Si può fare, ma…”

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e il successo rotondo dell'Arechi contro la Salernitana, la Juventus oggi tornerà in campo. I bianconeri affronteranno la Fiorentinaall'Allianz Stadium, nel match in programma alle 18. Massimiliano Allegri, per far male alla Viola, starebbe pensando di schierare il tridente composto da Vlahovic, Chiesa e Di Maria. Un assetto praticamente inedito, visto che tutti e tre sono stati fuori a causa degli infortuni.