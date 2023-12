Padovan: “La Juventus fa bene a credere nello scudetto ma l’Inter…”

Padovan ha proseguito: "Invece, non capisco gli altri (…). Soprattutto gli interisti che per scaramanzia dicono che il campionato è ancora lungo, che la Juventus non ha le coppe e che, dopo essersi scottati due anni fa, quando lo scudetto lo vinse il Milan, adesso hanno paura anche dell’acqua fredda. (...) Al Napoli, che la Juve ha battuto in casa con il solito gol di Gatti (gli attaccanti non segnano più), aveva contrapposto una tripletta in trasferta. Il bello, dunque, è che questa Inter segna ed entusiasma, vince e travolge, cresce e non si ferma. Potenzialmente ha organizzazione, creatività, ritmo, forza e soluzioni per andare fino in fondo, facendo percorso netto. Quanto alla Champions e, magari, a Supercoppa e a Coppa Italia non sono problemi, ma opportunità che una squadra con due organici di livello assoluto può affrontare serenamente. Ribadisco: l’Inter vincerà lo scudetto. Ma ha i mezzi per fare di più".