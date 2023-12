Padovan: “La consapevolezza della Juve cresce ma con il Monza…”

Per Giancarlo Padovan, nonostante la prova non eccellente contro il Monza, la consapevolezza e la fiducia della Juventus sarebbe in crescita

Nel suo pezzo su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha espresso la sua opinione sulla Juventus vittoriosa contro il Monza in Serie A. Ecco le sue parole: "La Juve , che ha vinto a Monza, è involuta e catenacciara. Allegri sempre più fedele ai suoi principi difensivi. Tuttavia la squadra e i giocatori che la compongono hanno una convinzione crescente di potersela giocare alla pari con l’ Inter , ben sapendo che pari non sono".

Una consapevolezza che però per il giornalista potrebbe non essere ancora sufficiente. Padovan ha infatti aggiunto: "La predisposizione è assolutamente lodevole, se non fosse che giocare a calcio, possibilmente meglio dell’avversario, non è un aspetto per nulla secondario".