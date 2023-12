Padovan: “La chiamata di De Laurentiis alla FIGC per prepararsi alla Juve”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha commentato il comportamento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Per il giornalista, il monito del numero uno del club partenopeo alla FIGC avrebbe degli intenti in vista del match contro la Juventus. Ecco cosa ha scritto: "Il presidente non ha detto nulla, ci ha pensato il direttore sportivo Meluso a farlo per lui, ma ieri in mattinata ha chiamato in Figc e Aia per ricusare Massa – provvedimento già accettato dalle istituzioni – e, forse, per preparare al meglio Juventus-Napoli di venerdì".