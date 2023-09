Padovan: “Juve, il mercato è da 6 in pagella, ha abbassato l’età media”

Ecco le sue parole sulla sessione di mercato della Vecchia Signora, con i soli innesti Cambiaso e Weah, e tante uscite, in nome della linea verde e dell'austerity in campo finanziario: "Una sufficienza di incoraggiamento per Cristiano Giuntoli che ha trovato una situazione complicata e aveva l’obiettivo di riportare la Juve ad alto livello.