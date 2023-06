Padovan: “Del Piero dovrebbe ricoprire un ruolo operativo alla Juventus”

Giancarlo Padovan, sulle pagine di calciomercato.com, ha parlato di un possibile ritorno, in veste dirigenziale, alla Juventus di Alessandro Del Piero. Il giornalista vedrebbe di buon occhio questa eventuale mossa societaria; ecco cosa ha detto: "C’è un solo modo per ridurre o invertire la valanga di malcontento che ha investito la Juventus. Questo dopo le affermazioni dell’amministratore delegato, Maurizio Scanavino, sulla conferma “mai in discussione” di Massimiliano Allegri. Ed è la chiamata in società, possibilmente presto, ma meglio se subito, di Alessandro Del Piero con un ruolo operativo. Che sia vicepresidente alla Nedved o direttore tecnico alla Maldini (ma già c’è ds Manna e poi dovrebbe arrivare Giuntoli), in fondo, poco importa. Basta che entri nel club, vada allo stadio. Stia vicino ad Allegri e ai calciatori, spieghi con parole ed esempio come debba essere questa nuova Juve in Italia e nel mondo".