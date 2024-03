Padovan: “Allegri alla Juventus ha fatto il suo tempo”

Intervistato a Tmw Radio, Giancarlo Padovan ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Ha un centrocampo scarso la Juve, ma ci sono giocatori validi in rosa. Allegri va discusso però. Il sentimento popolare è fortemente contrario. I juventini lo vedono come fumo negli occhi, ancor di più dopo 7 punti nelle ultime 8 partite. Per me ha fatto il suo tempo alla Juve ma anche come allenatore. Che il suo mentore dica che sia pronto per la Premier, per me non è così. Nessuno lo prenderebbe in Inghilterra. Lui è una macchina da risultati, come è sempre servito alla Juve. Oggi però in questo calcio non basta più vincere. Il popolo juventino ha detto basta. Se a un allenatore così mancano anche i risultati, è finita. Ma il problema per l'addio è l'ingaggio, che dura ancora un anno".