Padoin: “Rimonta come nel 2016? La Juve può farcela. Le differenze tra oggi e allora…”

TORINO- Una sconfitta per 3-0 all’Allianz Stadium contro la Fiorentina ha concluso il 2020 della Juventus, tornata ad allenarsi oggi in vista della partita del 3 Gennaio contro l’Udinese, primo appuntamento in calendario per il 2021. La squadra di Andrea Pirlo si trova al momento al sesto posto in classifica con 24 punti conquistati e una partita ancora da giocare (il recupero con il Napoi, la cui data non è ancora stata trovata), a meno 10 dal Milan capolista e ancora imbattuto in questo campionato. Situazione difficile per Ronaldo e compagni, che hanno la strada in salita verso la conquista del decimo scudetto consecutivo. Una situazione che assomiglia vagamente a quella del 2015/16, quando la squadra, allora allenata da Allegri, era data fuori dai giochi scudetto già a Ottobre, salvo poi sar vita ad una rimonta che portò il quinto scudetto di questa incredibile striscia. Tra i protagonisti di quella Juve c’era Simone Padoin, intervistato quest’oggi dai microfoni di Tuttosport:

“La Juve deve crederci fino alla fine, con la consapevolezza di essere la più forte e che, allo stesso tempo, non c’è più spazio per altri errori. In quella stagione facemmo un’impresa noi, la differenza è che oggi le avvresarie si sono rinforzate molto. Allora non riuscirono a starci dietro, a mentenere il nostro ritmo, mentre oggi ci sono il Milan, che si sta autoconvincendo di poter tornare a vincere, e l’Inter, che ha una rosa attrezzata per lo scudetto e non ha impegni europei. Queste squadre hanno ridotto il gap e possono essere davvero pericolose. Mancanza di motivazioni? Non credo sia questo il caso. Conosco bene lo spogliatoio juventino, non sentono la pressione. Nel 2015 ci guardammo in faccia e ci dicemmo che bisognava darsi una regolata, che non c’era spazio per altre brutte figure. Immagino che la stessa cosa sia accaduta adesso”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune grosse novità per il mercato bianconero: >>>>Paratici valuta un colpo a sorpresa, spunta un nome tutto nuovo mai sentito prima: costa 40 milioni di euro! <<<<