Padoin: “Mi piace l’idea di calcio che ha Pirlo. La Juve ha iniziato un nuovo progetto ma la società non mette pressioni”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus Simone Padoin ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport del campionato in corso e della nuova Juventus di Andrea Pirlo: “Non dobbiamo dimenticarci che la Juve, a inizio stagione, ha iniziato un nuovo progetto con tanti cambi nella rosa in favore dei giovani e di un allenatore alla prima esperienza. Ovviamente c’è sempre l’obbligo di vincere, la storia del club dice questo, tuttavia la società conosce le difficoltà e non sta mettendo alcuna pressione sia ai calciatori che al mister. Questa, se vogliamo, può essere considerata un’annata di transizione: in ogni caso, per ora il bilancio è positivo.”

Parole al miele poi per il tecnico bresciano: “Pirlo? Devo dire che mi piace tantissimo la sua idea di calcio: i giocatori, tutti intelligenti, si stanno adattando senza problemi. Non a caso, sia in campionato che in Champions League, i risultati stanno arrivando. I singoli? Parlare di Ronaldo è scontato, è un fenomeno. Poi come non applaudire Cuadrado? Finora, probabilmente, è stato il migliore della Juventus insieme al portoghese. Bravissimo anche Chiesa, che sta esplodendo, certamente anche Kulusevski e McKennie, una grande sorpresa. Questa Juve che sta dando spazio ai giovani mi piace parecchio”

Chiosa sul mercato bianconero, che a gennaio potrebbe regalare una nuova punta alla Vecchia Signora: "L'attaccante a gennaio? Leggo e sento di Milik, Pavoletti, Quagliarella, Giroud, Llorente… Sono punte molto simili tra loro, tutte permetterebbero a Cristiano di giocare più largo, magari partendo da sinistra come storicamente ama fare. Anche per questo, con Alvaro, si trova alla grande. Detto ciò, se proprio dovessi sceglierne un paio, direi Quagliarella e Llorente: conoscono benissimo l'ambiente, arrivando a stagione in corso sarebbe un vantaggio."