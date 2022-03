Tanti auguri Padoin, il gregario juventino pluricampione

Oggi è il compleanno di Simone Padoin, calciatore simbolo dell'ultimo fortunato e vincente decennio juventino.

Il 18 marzo di 38 anni fa nasceva a Gemona del Friuli Simone Padoin. Calciatore professionista per oltre 20 anni, il nome del centrocampista è legato alla Juventus, club in cui ha militato per ben quattro stagioni, dal 2012 al 2016. Padoin, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili nell'Atalanta, viene ceduto in compartecipazione al Vicenza in Serie B, dove resta per quattro anni, dal 2003 al 2007, periodo in cui inizia a formarsi come giocatore duttile, utilizzato sia a centrocampo che in difesa, al centro e sulla fascia. Dopo l'esperienza cadetta, Padoin torna all'Atalanta, questa volta però per restare. Saranno quattro stagioni e mezzo, con 161 presenze e 12 reti con la Dea, tra Serie A e Serie B.