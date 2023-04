Pacifici, presidente AIA: “Chi zittisce il pubblico deve essere ammonito”

Il nuovo Presidente dell'AIA Carlo Pacifici, ha parlato a Radio Rai 1, dicendo la sua sull'episodio: "La decisione in campo è stata presa, la grazia è una prerogativa del presidente della federazione, messa in atto perché ha verificato tutte le condizioni. Ma per noi non cambia nulla, continueremo a seguire le regole. Se chi zittisce il pubblico continuerà ad essere ammonito? Esattamente".