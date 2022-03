Juventus, un ottimo weekend per le squadre giovanili

Il fine settimana dei giovani è stato molto positivo: tre belle vittorie e un pareggio tra Under 19 femminile e Under 17, 16 e 15 maschili.

redazionejuvenews

Quello appena trascorso è stato un weekend molto positivo. La prima squadra ha battuto lo Spezia, l'Under 23 ha battuto la Pro Sesto, mentre le Women hanno pareggiato contro la Roma. Ma anche le altre squadre giovanili si sono fatte valere. Andiamo a vedere quanto è successo nel resoconto pubblicato sul sito web ufficiale della Juventus: "Si è chiuso un altro bel week-end per le Giovanili bianconere, impegnate nei rispettivi campionati di categoria. Vittoria per l'Under 19 femminile, per l'Under 17 maschile e per l'Under 16 maschile. Pareggio, invece, per l'Under 15 maschile.

UNDER 19 FEMMINILE

Un successo netto quello delle bianconere di Coach Piccini che, tra le mura amiche, superano 5-1 le pari età della Pro Sesto. Arcangeli e Ferrari aprono le marcature e permettono alla Primavera bianconera di chiudere sul 2-0 la prima frazione. In avvio di ripresa il gol della Pro Sesto con Citelli riapre il match solo per qualche minuto prima che le reti di Pfattner, di Ferrari (doppietta per lei) e di Magliano che non giocava da maggio per la rottura del legamento crociato. Con questi tre punti le bianconere salgono a quota 37, sempre in vetta alla classifica.

UNDER 17 MASCHILE

Bel successo anche per l'Under 17 di Mister Pedone che esce dalla trasferta ligure contro la Sampdoria con tre punti e senza aver subìto gol. Al Centro Sportivo "3 Campanili" i bianconeri vincono 2-0 grazie alle reti di Anghelè e Vacca, entrambe messe a segno nella prima frazione. Con questa vittoria i bianconeri scavalcano i blucerchiati e salgono al terzo posto in graduatoria.

UNDER 16 MASCHILE

Pokerissimo per l'Under 16 di Mister Panzanaro, in trasferta, nel derby contro il Torino. L'avvio di gara dei bianconeri è strepitoso con tre gol, di Nobile, Biliboc e Pisano, nei primi tredici minuti di gara. I granata provano a rientrare in partita con il gol di Rossi, ma nella ripresa Finocchiaro (dalla panchina) e Scarpetta chiudono definitivamente i giochi sul 5-1. Juve prima in classifica a quota 32 punti (il Monza, secondo, è a quota 27 punti).

UNDER 15 MASCHILE

Finisce 1-1 l'altro derby del week-end tra l'Under 15 di Mister Benesperi e quella del Torino. Al gol del vantaggio bianconero firmato da Verde risponde, sempre nella prima frazione, Casadei. Juve seconda in graduatoria a due lunghezze dal Cagliari primo (e con una gara in meno)".