Osservato speciale all’Allianz: la Juve monitora Milenkovic

Il difensore della Fiorentina è sempre al centro delle attenzioni dei dirigenti bianconeri.

Tra poche ore scenderanno in campo Juventus e Fiorentina, pronte a darsi battaglia nell'anticipo delle 18. I bianconeri vanno a caccia del riscatto anche in campionato, dopo aver ottenuto l'accesso agli ottavi di Champions battendo in settimana lo Zenit per 4-2. I tifosi juventini si augurano di assistere ad un'altra prestazione come quella sfoderata contro i russi, dove si è visto il vero dna che ha sempre contraddistinto questa squadra in tutta la sua gloriosa storia. Ma per farlo, servirà scendere in campo con lo stesso atteggiamento e con la stessa determinazione di martedi sera.