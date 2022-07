Osimhen: “Vlahovic molto forte, Napoli competitivo per lo scudetto”

L'attaccante del Napoli Victor Osimehn ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport, parlando a tutto tondo degli azzurri e degli altri attaccanti presenti in Serie A, riferendosi anche a Dusan Vlahovic: "Io sono al Napoli . E ho grande rispetto per il mio club. Se i tifosi sono preoccupati dalle voci di mercato, devono capire che sono, appunto, solo voci di mercato: sto bene qui e non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento. Ho parlato con il presidente, è lui che decide, e mi ha rassicurato spiegandomi i progetti del club. Sono contento di quello che mi ha detto e gli acquisti sono di qualità : alle parole sono seguiti i fatti. Ora sono molto felice di giocare con il Napoli, poi in futuro vedremo".

"Spalletti è un allenatore top: ogni giorno tenta di motivarmi e di farmi sfruttare al massimo il potenziale che ho. Penso che sia il tecnico ideale per me in questa fase: lui è una delle ragioni per cui do sempre il massimo. Sono felice quando è soddisfatto delle mie prestazioni. La squadra è molto cambiata, sono arrivati nuovi giocatori bravi, determinati e tecnici che ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato dai grandi campioni che sono andati via. Aumenteranno la nostra qualità. In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto ed è una cosa che rispetto. Io penso però che nella prossima stagione potremo fare molto meglio dell'ultima".