Osimhen: “Abbiamo battuto una grande squadra quale è la Juventus”

A commentare la vittoria anche l'esterno dei partenopei DiLorenzo: "Nello spogliatoio eravamo convinti e sereni, il mister l'ha preparata benissimo e noi siamo stati bravi a mettere in atto ciò che il mister ci chiedeva, ottenendo una bellissima vittoria. Stasera si giocava in un ambiente fantastico, abbiamo giocato anche insieme al pubblico e questa unione deve portarci lontano. In questo anno e mezzo col mister siamo migliorati tanto nell'approccio alle partite e gran parte del merito è suo. In questa prima parte di campionato stiamo facendo qualcosa di incredibile e dobbiamo continuare così. Abbiamo tanti punti di vantaggio ma tutti sanno che ancora non abbiamo fatto nulla e dobbiamo continuare così".