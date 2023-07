L’Osasuna giocherà la prossima Conference League: c’è speranza per la Juve?

L'Osasuna, quindi, sarà presente il 7 agosto nel sorteggio per i playoff della Conference League che si giocheranno il 24 e 31 agosto. La decisione della UEFA e la ratifica del CAS hanno messo fine, sia nei tribunali ordinari che nella giustizia sportiva, alla lotta che l'entità ha mantenuto negli ultimi due mesi in difesa dei suoi diritti e di quelli dei suoi membri. D'altra parte, la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare contro l'Osasuna per essere andato alla giustizia ordinaria in questo processo, che non impedirà la partecipazione del club alla Conference League. Il club accetterà la sanzione inflitta dalla UEFA, alla quale non farà appello, e ha espresso il suo impegno nei confronti del più alto organo del calcio europeo a non sollevare questioni del campo sportivo alla giustizia ordinaria".