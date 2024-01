Orsi: “Se l’Inter giocherà per vincere contro la Juventus, lo farà”

Orsi ha fatto il suo pronostico sul prossimo match tra Inter e Juventus: per l'allenatore, i nerazzurri avrebbero in mano il loro destino

Intervenuto a Radio Radio, Stefano Orsi ha espresso il suo pronostico sul prossimo match in Serie A tra Inter e Juventus. Per l'allenatore, sarebbe riduttivo affermare che i nerazzurri avrebbero in mano il loro destino. Infatti, per Orsi, l'Inter sarebbe in grado di orientare il risultato a seconda di un atteggiamento più o meno votato al successo. Ecco le sue parole: